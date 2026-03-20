Venerdì alle 20:45 si sfidano Genoa e Udinese nella trentesima giornata di Serie A. La partita, che si svolge allo stadio del Genoa, rappresenta un’occasione per entrambe di cercare la terza vittoria consecutiva in campionato, una serie che non si verifica dal 2021. Sono state fornite statistiche, notizie e probabili formazioni per la sfida, con dettagli su diretta tv e streaming.

Genoa-Udinese è una partita della trentesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. La cosiddetta “terra di mezzo” dell’attuale Serie A è popolata da diverse squadre: tra queste ci sono pure Genoa e Udinese, separate da soli tre punti. Entrambe sono a un passo dall’obiettivo salvezza: i friulani, in realtà, non sono mai stati realmente coinvolti nella bagarre retrocessione; i liguri invece ne sono appena usciti grazie all’ottimo lavoro che sta portando avanti Daniele De Rossi. Dall’arrivo del tecnico romano, subentrato a Patrick Vieira lo scorso... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Genoa-Udinese, caccia alla terza di fila: non succede dal 2021

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