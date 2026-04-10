I Food & Wine Global Tastemakers Awards hanno annunciato la classifica delle dieci compagnie aeree che offrono ai passeggeri un’esperienza gastronomica di alta qualità durante il volo. I premi sono stati attribuiti alle compagnie che si distinguono per i menù curati e la qualità del servizio in quota, superando le offerte più comuni e standardizzate presenti sul mercato. La selezione si basa su valutazioni di esperti e giudizi di clienti.

I Food & Wine Global Tastemakers Awards hanno appena consegnato i riconoscimenti alle dieci compagnie aeree che riescono a trasformare il pasto in quota in un’esperienza gastronomica d’élite, superando la consueta mediocrità dei menù standardizzati. La classifica vede al vertice Singapore Airlines, seguita da una selezione di vettori internazionali che hanno saputo integrare eccellenza culinaria e sostenibilità nei loro servizi di bordo. L’idea che mangiare su un aereo significhi rinunciare al gusto è un pregiudizio che le compagnie premiate stanno smantellando con precisione quasi chirurgica. Progettare una cucina che mantenga i profili aromatici e la consistenza degli ingredienti a 12. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Top 10 compagnie aeree: il gusto d’élite che conquista il cielo

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