La top 10 delle compagnie aeree più sicure al mondo | vince Etihad Airways al secondo posto c’è Hong Kong chiude il podio una sorpresa E l’Italia? La classifica completa

Ecco la classifica delle dieci compagnie aeree più sicure al mondo secondo AirlineRating. Al primo posto troviamo Etihad Airways, seguita da Hong Kong, mentre una sorpresa completa il podio. Gli Emirati Arabi Uniti guidano la graduatoria, con l’Australia in terza posizione. Ma qual è la posizione delle compagnie italiane? Scopriamolo nella top 10, analizzando i criteri di sicurezza e i dettagli delle migliori compagnie aeree globali.

Gli Emirati Arabi Uniti al primo posto, Hong Kong al secondo, l’Australia chiude il podio. E l’Italia? AirlineRating.com ha stilato la classifica delle 10 compagnie aeree più sicure al mondo. Il sito ha analizzato un campione di 320 aziende, basandosi su un ampio ventaglio di fattori: dal tasso di incidenti alla trasparenza nei confronti dei clienti. Al primo posto c’è l’ Etihad Airways, compagnia emiratina che occupa per la prima volta la vetta della speciale classifica. A premiarla sono stati la flotta giovane, l’attenzione alla gestione delle turbolenze e il più basso tasso di incidenti per volo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: La classifica delle compagnie aeree dove si mangia meglio a bordo: Ita, Qatar Airways e Emirates fuori dai giochi, ecco chi c’è sul podio

Leggi anche: I 10 piatti più buoni al mondo? Vince il vori vori (Paraguay) mentre la pizza napoletana (Italia) è al secondo posto. Ecco la classifica di TasteAtlas

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Trasporti aerei, ecco le dieci compagnie più puntuali al mondo; La classifica 2026 delle compagnie aeree più sicure: Etihad al primo posto; Le compagnie aeree più sicure e puntuali al mondo nel 2026; Quali sono le compagnie aeree più sicure in Europa nel 2026?.

Aerei, quali sono le compagnie più sicure nel 2025: la classifica (low cost comprese) con top e flop. Una sola europea nei primi dieci posti - com classifica le 25 compagnie aeree più sicure al mondo basandosi sul loro storico di incidenti gravi negli ultimi due anni, su età e dimensioni della flotta, tasso di incidenti, ... leggo.it

Compagnie aeree top per il 2025: la classifica - com stila una classifica delle migliori compagnie aeree al mondo, valutando aspetti come comfort, sicurezza, innovazione e qualità del servizio. donnamoderna.com

Classifica compagnie aeree più sicure nel 2025: top e flop (low cost comprese). Una sola europea nei primi dieci posti - com classifica le 25 compagnie aeree più sicure al mondo basandosi sul loro storico di incidenti gravi negli ultimi due anni, su età e dimensioni della flotta, tasso di incidenti, ... ilmessaggero.it

Ryanair va via dalla Sardegna Le altre compagnie Potrete scoprirlo venerdì prossimo a Cagliari, dalle ore 10, nell’incontro al T Hotel, che fa seguito a quello organizzato organizzato con le compagnie con coa italiano. Qui ascolteremo le compagnie aeree a - facebook.com facebook

Sette compagnie aeree europee figurano nella classifica Top 25 di AirlineRatings, secondo la graduatoria pubblicata quest'anno. x.com