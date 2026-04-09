Danni per il maltempo il Governo proclama stato di emergenza | stanziati 10 milioni per la Puglia

Il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza per la durata di un anno in quattro regioni italiane a causa dei danni causati dalla forte ondata di maltempo tra la fine di marzo e l'inizio di aprile 2026. Sono stati stanziati 10 milioni di euro per la regione pugliese, colpita in modo significativo. La misura riguarda anche le altre tre regioni interessate dalle conseguenze del maltempo.

Il Governo ha proclamato lo stato di emergenza, della durata di 12 mesi, per il territorio di Puglia, Molise, Basilicata e Abruzzo a causa dei danni determinati dalla pesante ondata di maltempo verificatasi dal 30 marzo 2026 ai primi di aprile. L'approvazione è arrivata a seguito della proposta. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Sulla #A11, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22 di giovedì 9 alle 6 di venerdì 10 aprile, sarà chiuso lo svincolo di Lucca est, in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa si consiglia di uscire ad Altopascio. #viabiliT x.com