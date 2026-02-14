Messina maltempo e danni alle attività produttive | stanziati fondi dal Governo per la provincia colpita

Il maltempo ha colpito Messina, causando ingenti danni alle imprese locali, e il governo ha deciso di stanziare fondi per aiutare la provincia. La città si trova di nuovo sotto la pioggia battente, che ha allagato strade e negozi, aggravando le perdite già subite durante le tempeste delle scorse settimane. I danni più evidenti si registrano nelle zone industriali, dove molte attività hanno dovuto chiudere temporaneamente.

Messina nel Maltempo: Governo e Regione al Lavoro per Sostenere una Provincia Colpita. La provincia di Messina è alle prese con i danni causati da una nuova ondata di maltempo, che si aggiunge alle difficoltà già accumulate a seguito del ciclone Harry e delle recenti tempeste che hanno colpito l'Italia meridionale. La sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, ha ottenuto rassicurazioni dal capo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, sull'imminente stanziamento di risorse per la città e l'intera provincia, duramente provate da eventi meteorologici di eccezionale intensità.