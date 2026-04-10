TNA | Nic Nemeth rivela i suoi piani post-wrestling

Il wrestler noto come Nic Nemeth, che ha lavorato anche sotto il nome di Dolph Ziggler in WWE, ha recentemente condiviso che ha già predisposto i suoi progetti per il futuro dopo aver terminato la carriera in ambito sportivo. Ha spiegato di aver iniziato a pianificare questa fase diversi anni fa, senza entrare nei dettagli delle sue intenzioni. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in un'intervista recente, senza ulteriori specifiche sul suo percorso successivo.

Il wrestler TNA Nic Nemeth, anche noto come Dolph Ziggler in WWE, ha dichiarato di avere in mente dei piani ben precisi per quando la sua carriera in-ring sarà finita, e anzi starebbe pianificando questa carriera da molti anni. Queste rivelazioni sono state fatte ai microfoni di Generation of Wrestling Podcast, dove Nemeth ha potuto parlare delle sue particolari ambizioni. Quale carriera ha intenzione di percorrere Nemeth?. Durante la sua intervista, Nic Nemeth ha parlato delle sue intenzioni di entrare in politica una volta terminata la carriera da wrestler. A specifica domanda, il wrestler ha risposto che questa è stata la sua visione per anni. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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