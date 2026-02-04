AJ Styles annuncia ufficialmente il suo ritiro dal wrestling. Dopo anni di carriera nella WWE, l’ex campione ha deciso di smettere di competere. La decisione arriva in modo diretto, senza annunci improvvisi, e segna la fine di un’epoca per molti appassionati. Styles ha scelto di lasciare il ring in modo personale, lasciando spazio ad altri protagonisti. Ora si prepara a una nuova fase della sua vita, lontano dal pubblico e dal caos dei match.

La carriera di AJ Styles nella WWE si chiude su una scelta autonoma, segnando un passaggio importante nel panorama del wrestling professionistico. L’addio arriva a ridosso dell’ultimo incontro disputato in occasione della Royal Rumble di Riyadh, dopo un momento decisivo che ha visto l’avversario Gunther determinare il volto di quella fase conclusiva. L’attenzione è ora rivolta al percorso che l’atleta intraprenderà al di fuori del ring e alle conseguenze per la scena WWE. Secondo fonti di settore, all’inizio di febbraio si è consolidata la fine dell’attività agonistica di Styles. il rinnovo contrattuale non è stato perfezionato e le indicazioni disponibili indicavano una scadenza prospettata proprio nel mese di febbraio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - AJ Styles rivela i suoi piani per il ritiro wrestling

Approfondimenti su AJ Styles

Durante la Royal Rumble, John Cena ha dedicato alcune parole ad AJ Styles, ringraziandolo pubblicamente per quello che ha fatto nel wrestling.

AJ Styles ha annunciato che la Royal Rumble sarà il suo evento di addio alla WWE, confermando una decisione presa da tempo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su AJ Styles

Argomenti discussi: AJ Styles perde alla Royal Rumble, Triple H rivela il suo futuro; Triple H: AJ Styles mi ha detto chiaramente che ha chiuso col ring; WWE: AJ Lee rivela il suo Mount Rushmore e provoca CM Punk; WWE: Shane McMahon celebra AJ Styles dopo la Royal Rumble.

AJ Styles perde alla Royal Rumble, Triple H rivela il suo futuroElimination Chamber sarà il prossimo grande show della WWE. Il Premium Live Event si terrà nella notte di sabato 28 e domenica 29 febbraio allo United Center della città di Chicago. Spazio Wrestling ... spaziowrestling.it

La WWE fornisce importanti aggiornamenti su AJ Styles dopo il ritiroAJ Styles si ritira durante il Royal Rumble, mentre la WWE conferma il suo nuovo ruolo come commentatore e mentore. worldwrestling.it

Federico Fashion Style si candida per il Trono Gay a Uomini e Donne e lancia un appello a Maria De Filippi. L'hair stylist rivela anche il suo tipo ideale: "Dovrebbe corteggiare me” - facebook.com facebook