Andreas Andersson, attaccante svedese noto anche come il “dondolo” dai tifosi milanisti a causa del suo ciuffo platino, è stato protagonista di un passaggio significativo nel calcio italiano. La sua carriera ha coinvolto momenti di successo e alcune sfide, tra cui una storia d’amore complicata. La sua immagine è rimasta impressa nel ricordo dei supporter del club, associata a un’epoca in cui il suo stile e le sue prestazioni avevano attirato l’attenzione.

Mamma mia! Già, la canzone forse più celebre degli Abba è un esclamazione in italiano. Un innamoramento memorabile, al netto di una storia d’amore difficile. Gli Abba, messi insieme da un manager, Stig Anderson, nativo di una piccolissima città svedese: Hova. La stessa che ha visto crescere, dopo la nascita esattamente 52 anni fa, un altro Andeon (seppur con una s in più): Andreas, centravanti biondo che ai tifosi rossoneri “Mamma mia” non l’ha mai fatto esclamare.o quasi. Nato a Nacka, cresce a Hova: comune di poco più di mille abitanti, tra boschi, campetti di calcio e hockey sul ghiaccio. Andreas è silenzioso, educato, e si fa notare più che altro per il suo fisico: altissimo, molto magro e dai capelli biondissimi, quasi platino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ti ricordi… Andreas Andersson, il “poster boy” svedese col ciuffo platino che i milanisti chiamarono “dondolo”

“Quel maestro te lo ricordi perché ti diceva: alza il culo e rifai”, è quel tipo di educatore che temi, ma ti lascia il segno profondo. Le parole di SchettiniCi sono insegnanti che si fanno ricordare non per quanto erano comprensivi, ma per quanto erano esigenti.

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