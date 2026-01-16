Ti ricordi… Ferenc Deak il re dei bomber del secolo che si ribellò al sistema ungherese

Ferenc Deak, noto come il “Re dei bomber del secolo”, è stato un attaccante ungherese nato nel 1922 che si distinse per il suo talento e la sua carriera eccezionale. Nel 1997, a Monaco, ricevette questo riconoscimento, simbolo della sua importanza nel calcio del XX secolo. La sua storia è anche quella di un atleta che si ribellò al sistema ungherese, lasciando un’impronta indelebile nel mondo del calcio.

“Non puoi andare più in porta”, e così ti creo il “ Re dei bomber del secolo “. È Ferenc Deak, attaccante ungherese nato il 16 gennaio del 1922 ad aver ricevuto quel premio, nel 1997 a Monaco. La sua famiglia gestisce un panificio nel distretto Ferencvaros di Budapest, lui aiuta e gioca a calcio: è un portiere, finché in uno scontro subisce un forte trauma cranico e la famiglia gli vieta di continuare a giocare a pallone. L’ allenatore della sua squadra, lo Szentl?rinci AC, però riesce a trovare un compromesso: continuerà a giocare, ma non più in porta, e così non potendo più essere un portiere sceglie proprio il ruolo opposto, il nemico giurato della categoria, il centravanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ti ricordi… Ferenc Deak, il “re dei bomber del secolo” che si ribellò al sistema ungherese Leggi anche: "Ti ricordi?... Sì, mi ricordo", venerdì 14 novembre presentazione del libro di Irene Razzauti al Circolo della pesca di Antignano Leggi anche: Tabaccaio ucciso perché si ribellò al cognato del boss: ergastoli confermati in Appello ma cade l’aggravante mafiosa La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. #milanocortina2026 si avvicina. Un appuntamento che riporta al centro storie di sport, talento e visioni che hanno attraversato il tempo. Dai ricordi di Cortina 1956 raccontati da parole e immagini in “Le donne di Cortina 1956” di Antonella Stelitano e Adriana facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.