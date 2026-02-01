Quel maestro te lo ricordi perché ti diceva | alza il culo e rifai è quel tipo di educatore che temi ma ti lascia il segno profondo Le parole di Schettini

Ricorda ancora le parole di Schettini, il maestro che non faceva sconti: “Alza il culo e rifai”. Un insegnante che, più che per la comprensione, si fa ricordare per la severità. Quel tipo di educatore che, anche se può sembrare duro, lascia un segno profondo nei giovani. Sono pochi quelli che si dimenticano la sua voce.

Ci sono insegnanti che si fanno ricordare non per quanto erano comprensivi, ma per quanto erano esigenti. Vincenzo Schettini lo dice in un video su yt: “Quel maestro te lo ricordi perché ti diceva: alza il culo e rifai la manovra.” Non cercava consolazione, ma cambiamento. Non ti lasciava fermo, ti spingeva a ritentare. È il tipo di educatore che molti temono, ma che spesso lascia il segno più profondo. Quello che non si accontenta, che ti chiede di non volare basso, che insiste: “Alzate il tiro nella vita, non volate mai basso, volate alto.” Schettini parla di allenatori, di maestri, ma anche di contesti in cui la spinta arriva in forme non sempre morbide.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

