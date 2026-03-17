Dopo l'infortunio alla caviglia durante la partita contro l’Udinese, il giocatore della Juve continua a svolgere allenamenti individuali. Le ultime notizie parlano di un fastidio che lo ha colpito, mantenendolo lontano dai campi con il resto della squadra. Attualmente, non ci sono date precise per il suo rientro né indicazioni ufficiali sul grado dell’infortunio.

di Marco Baridon Infortunio Thuram, il giocatore della Juve continua ad allenarsi a parte per il problema alla caviglia. Le ultime sulle sue condizioni. Le condizioni di Thuram continuano a tenere in apprensione la Juventus. Il centrocampista bianconero è uscito anzitempo dalla sfida contro l’Udinese per un problema alla caviglia sinistra.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Anche oggi si è allenato a parte e la sua presenza contro il Sassuolo continua ad essere in dubbio. Le condizioni del centrocampista, comunque, continueranno ad essere valutate giorno dopo giorno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Thuram: le ultimissime novità sul francese dopo il fastidio alla caviglia rimediato con l’Udinese. Cosa filtra verso Juve Sassuolo

Articoli correlati

Infortunio Bremer, cosa filtra dopo il problema fisico rimediato in Galatasaray Juve. Le ultime novitàdi Redazione JuventusNews24Infortunio Bremer, cosa filtra dopo il problema fisico rimediato dal difensore brasiliano in Galatasaray Juve.

Juve, fastidio alla caviglia per Thuram contro l'Udinese: lascia il campo zoppicanteStop per Khéphren Thuram, che nel secondo tempo di Udinese-Juventus è stato costretto a uscire a causa di un fastidio alla caviglia.

Tutto quello che riguarda Infortunio Thuram

Temi più discussi: Perché Thuram non gioca il derby Milan-Inter: infortunio o scelta tecnica? È in panchina? Il motivo dell'assenza; Thuram, febbre e tonsillite: All’ora di pranzo speranze esaurite. Quando tornerà a disposizione; Juve, Thuram costretto ad uscire per infortunio: dentro Koopmeiners; BREAKING – Juve, ecco l’esito dei controlli per Thuram e cosa filtra sui tempi: buone notizie.

Juventus, infortunio Thuram: la prima diagnosi e la verità sugli esamiInfortunio Thuram - Arrivano novità in casa Juventus sulle condizioni di Thuram: ecco la prima diagnosi e quando verrà controllato con esami ... fantamaster.it

Infortunio Thuram in Udinese-Juve: quando torna il centrocampista franceseThuram è rimasto in campo fino al 49’, poi ha dovuto alzare bandiera bianca per il dolore alla caviglia sinistra. Dopo aver chiesto la sostituzione, il francese si è diretto subito negli spogliatoi ... tag24.it

Infortunio #Thuram Le condizioni del francese - facebook.com facebook

#Thuram e il razzismo: " #Vinicius Come fosse successo a me". Cosa filtra sull'infortunio in #UdineseJuve x.com