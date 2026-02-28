Jared Leto, noto per essere il frontman dei Thirty Seconds to Mars, ha sviluppato una carriera che si estende tra il cinema d’autore e i blockbuster di Hollywood. Oltre alla musica, ha recitato in diversi film, diventando una presenza riconoscibile sul grande schermo. La sua attività artistica include ruoli in produzioni di vario genere, e la sua immagine è spesso associata anche al mondo della moda.

Nel panorama hollywoodiano contemporaneo, Jared Leto ha costruito un percorso professionale e artistico come pochi altri: musicista – è il frontman e fondatore dei Thirty Seconds to Mars e attore, star e icona fashion. Ripercorrere i film di Jared Leto significa attraversare una carriera che spazia dai blockbuster ai film d’autore, dai fantasy alle produzioni storiche, includendo anche programmi tv che hanno segnato i suoi esordi e definito la sua identità artistica. Dai ruoli più radicali ai personaggi iconici, esiste un gruppo di film imperdibili di Jared Leto che ne raccontano l’evoluzione, insieme a quelli considerati dalla critica e dal pubblico tra i suoi migliori film. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Giù dal palco dei Thirty Seconds to Mars, la sua carriera sul set spazia tra cinema d’autore e blockbuster. Ecco i titoli imperdibili

