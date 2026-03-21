Netflix ha pubblicato il documentario The Plastic Detox, che affronta il tema delle microplastiche nel corpo umano e il loro impatto sulla salute. Il film illustra come la plastica sia presente in vari aspetti della vita quotidiana e mette in evidenza le sostanze chimiche contenute nelle plastiche stesse. L’opera si concentra sui rischi di questa presenza costante e sulla diffusione delle microplastiche negli organismi umani.

The Plastic Detox: microplastiche nel corpo umano, il nuovo documentario di Netflix, ci ricorda quanto la plastica sia ormai parte integrante del nostro quotidiano e come le sostanze chimiche che contiene possano avere un impatto significativo sulla nostra salute. Secondo The Plastic Detox e numerosi studi scientifici, l’esposizione alle microplastiche altera la produzione ormonale, può favorire l’aumento di peso ed è persino collegata a problemi di fertilità, in particolare alla diminuzione del numero di spermatozoi, un fenomeno che sembra in costante crescita. È un paradosso interessante: la plastica è stata, e in molti contesti è ancora, un materiale “miracoloso”, capace di rendere più accessibili e semplici oggetti e processi della vita quotidiana. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - The Plastic Detox è il documentario di Netflix che ci dice come ridurre la plastica nella nostra vita

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