Dopo la docu-serie su Netflix show del Re dei paparazzi in Riviera | l' annuncio della discoteca

In seguito alla popolare docu-serie su Netflix, Fabrizio Corona torna al centro dell’attenzione con l’annuncio di una nuova discoteca in Riviera. Questa novità sottolinea il suo ruolo di figura pubblica sempre attiva nel panorama dello spettacolo e dello spettacolo notturno. Un ritorno che suscita interesse, mantenendo vivo il suo nome nel mondo mediatico.

Dopo la pubblicazione da parte di Netflix della docu-serie "Fabrizio Corona: Io sono notizia", il "Re dei paparazzi" arriverà in Riviera E' tra i personaggi più chiacchierati del momento. Lo era già stato nel passato, ma oggi ancora di più: dopo la pubblicazione da parte di Netflix della docu-serie "Fabrizio Corona: Io sono notizia". Ora il "Re dei paparazzi" arriverà in Riviera. Ad annunciarlo l'Altromondo Studios, che lo ospiterà venerdì (3 aprile) per il Fabrizio Corona Live Show.

Il 9 gennaio Netflix lancerà una nuova docuserie dedicata a Fabrizio Corona, il noto paparazzo e personaggio pubblico italiano.

