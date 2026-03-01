Nella zona est di Napoli si è verificata una sparatoria dopo una lite, che ha coinvolto due minorenni rimasti gravemente feriti. Secondo le prime ricostruzioni, gli autori dell’episodio hanno usato un’auto come bersaglio, colpendo con violenza durante un episodio di follia improvvisa. Nessuno è stato ancora fermato e le indagini sono in corso.

Un avvertimento non era sufficiente. Mossi da una furia cieca, hanno trasformato quell’auto in un bersaglio mobile. L’hanno rincorsa per oltre un chilometro e poi affiancata. Hanno mostrato il luccichio delle pistole che avevano addosso. Dopodiché, senza alcuna esitazione, hanno preso la mira ad alzo zero e premuto i grilletti fino a svuotare i caricatori. Saranno venti, alla fine, i colpi esplosi durante quegli interminabili istanti di terrore. Sembra uno scenario da guerriglia sudamericana e invece è il resoconto dell’ennesima notte di piombo tra le strade di Napoli. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, terrore nella zona est. Sparatoria dopo una lite: gravi due minorenni

