Terrore e sangue a Minneapolis parla una testimone | Alex Pretti era disarmato prima della sparatoria

Un testimone anonimo ha dichiarato che Alex Pretti era disarmato prima della sparatoria avvenuta a Minneapolis, durante un intervento delle forze dell'ICE. Secondo la testimonianza, l’uomo non avrebbe avuto armi al momento dei fatti. Questa testimonianza solleva interrogativi sulla dinamica dell’intervento e sull’uso della forza da parte delle autorità coinvolte. La vicenda è al centro di un’indagine in corso per fare chiarezza sui fatti accaduti.

In una dichiarazione giurata, un testimone oculare anonimo afferma di non aver visto Alex Pretti con una pistola prima che venisse colpito dagli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (**ICE**) a Minneapolis. Secondo il documento citato dal Guardian e pubblicato dall’ong American Immigration Council, la testimone che ha registrato il video della sparatoria racconta che Pretti stava cercando di aiutare una donna spinta a terra quando è stato afferrato da altri agenti dell’ICE. La testimonianza «Non l’ho visto con una pistola. L’hanno buttato a terra e hanno iniziato a sparargli», riferisce la testimone, contraddicendo la versione ufficiale secondo cui Pretti, 37 anni, si sarebbe avvicinato agli agenti armato di una pistola prima dell’intervento fatale. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Terrore e sangue a Minneapolis, parla una testimone: “Alex Pretti era disarmato prima della sparatoria” Minneapolis, Alex Pretti ucciso da un agente federale. Due testimoni oculari: “Era disarmato”Due testimoni oculari hanno confermato che Alex Pretti, infermiere di 37 anni ucciso da un agente federale a Minneapolis, non era armato al momento della sparatoria. L’infermiere 37enne intervenuto per soccorrere una donna: chi era Alex Pretti ucciso dall’ICE a MinneapolisAlex Jeffrey Pretti, un infermiere di 37 anni, è stato ucciso dagli agenti dell'ICE a Minneapolis durante un intervento di soccorso a una manifestante. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Pixel di sangue: l’orrore da videogame al cinema; Toxic Commando: un misto di sangue, fango e John Carpenter; L'orrore e il terrore raccontato da chi è tornato dall'Iran. E un solo appello: Non lasciateci soli; PORDENONE | A TORRE 15 MINUTI DI TERRORE: E’ GIALLO SU CHI HA TRAVOLTO LA 79ENNE. Terrore e sangue a Minneapolis, parla una testimone: Alex Pretti era disarmato prima della sparatoriaIn una dichiarazione giurata, un testimone oculare anonimo afferma di non aver visto Alex Pretti con una pistola prima che venisse colpito dagli agenti ... gazzettadelsud.it Camorra a Caserta: smantellato il cartello del terrore, 17 arrestiCaserta – La provincia si è risvegliata al suono degli elicotteri e ai lampeggianti blu delle forze dell'ordine. cronachedellacampania.it Titolo : Il Sangue di GIuda Autore : Gabriele Cantella Serie "Giungla Gialla" Mursia Anno : Agosto 2025 Trama : Sotto una pioggia fitta e ostinata, che in aprile a Gela non s’era mai vista, un serial killer invisibile e spietato semina una scia di morte e terrore. I del - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.