Follia al bar | uomo armato di bastone aggredisce clienti e poliziotti

Una scena violenta si è svolta nel cuore di Brescia, dove un uomo armato di bastone ha dato di matto. Ha colpito clienti e poliziotti intervenuti sul posto, creando scompiglio nel bar e in strada. La polizia ha dovuto intervenire rapidamente per bloccare l’aggressore. Non si conoscono ancora le ragioni dell’episodio, ma la tensione è alta tra i residenti.

Intervento della Polizia di Stato in un locale di via San Donino: l’aggressore, un 54enne algerino, ora rischia l’espulsione Un episodio di violenza in pieno centro a Brescia ha visto come vittime e spettatori, loro malgrado, i clienti di un bar e i poliziotti della “Squadra Volante”. Nei giorni scorsi, un uomo di 54 anni di origine algerina, regolare in Italia ma con numerosi precedenti penali, è stato infatti arrestato dopo aver minacciato e aggredito con un bastone clienti e agenti all’esterno di un bar in via San Donino. Secondo quanto ricostruito, la vicenda è iniziata quando il 54enne, abituale frequentatore del locale, si è recato sul posto per giocare alle slot machine.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Approfondimenti su Brescia Bar Brescia, minaccia i clienti di un bar con un bastone e aggredisce la polizia: arrestato Un uomo ha creato scompiglio questa mattina a Brescia, minacciando i clienti di un bar con un bastone. Armato di rasoi aggredisce il titolare del bar e lo ferisce al volto. La socia: "Questa è la sicurezza" Giovedì mattina, un episodio di pura tensione scuote Riccione: un uomo armato di rasoi aggredisce il titolare di un bar, ferendolo al volto. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Brescia Bar Argomenti discussi: Follia a Matera, affianca l'ex per strada e la sperona al semaforo: 33enne incastrato da video e testimoni; Cecchini italiani ai safari umani a Sarajevo, le voci tra i bar del paese: Quanto si ipotizza è agghiacciante; Lavoreremo da grandi: notte di follia di una generazione sconfitta; Follia nel centro di Catania: forza il posto di blocco e investe un poliziotto. Follia al bar: uomo armato di bastone aggredisce clienti e poliziottiIntervento della Polizia di Stato in un locale di via San Donino: l’aggressore, un 54enne algerino, ora rischia l’espulsione ... bresciatoday.it La follia dell’uomo: Mauro Corona sbotta su Crans-Montana e i MorettiLa strage di Capodanno di Crans-Montana, le responsabilità dei coniugi Moretti e non solo. Il commento di Mauro Corona. newsmondo.it Questa storia non parla di Dio, parla dell'uomo. L'uomo a cui Simone Cristicchi presta la voce, il Francesco senza la S. davanti. S'intitola Franciscus, non San Francesco, l'uomo che si spogliò di tutto, a metà tra follia e santità. Non sono forse i santi un po' folli, facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.