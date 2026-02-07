Brescia a torso nudo e armato di bastone semina il caos in un bar | arrestato e revocato permesso di soggiorno

Un uomo algerino si è scagliato contro clienti e poliziotti in un bar di Brescia, seminando il panico. È stato subito arrestato e gli è stato revocato il permesso di soggiorno, con l’espulsione che seguirà a breve.

Eseguito un arresto a Brescia, dove un cittadino algerino di 54 anni è stato fermato dalla Polizia dopo aver minacciato agenti e clienti di un bar con un bastone e un coltello. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, è stato espulso dal territorio nazionale per la sua pericolosità sociale. L’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento si è reso necessario a seguito di una richiesta urgente giunta al numero di emergenza 112 NUE per la presenza di una persona armata e violenta all’esterno di un bar in via San Donino a Brescia. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Brescia, a torso nudo e armato di bastone semina il caos in un bar: arrestato e revocato permesso di soggiorno Approfondimenti su Brescia Bar Brescia, minaccia i clienti di un bar con un bastone e aggredisce la polizia: arrestato Un uomo ha creato scompiglio questa mattina a Brescia, minacciando i clienti di un bar con un bastone. Paliano, ubriaco semina il caos in un bar e aggredisce i Carabinieri: arrestato Nella giornata di domenica 5 gennaio, nel centro di Paliano, si è verificato un episodio di disordini pubblici. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Brescia Bar Argomenti discussi: Blanco nudo in ospedale: la foto su Instagram fa discutere; Brescia, minaccia i poliziotti e i clienti di un bar con un bastone: arrestato 54enne. Brescia, a torso nudo minaccia clienti e agenti con un bastone: 54enne arrestato ed espulsoLe aggressioni contro le forze dell’ordine continuano a non dare segni di arresto. Ancora una volta gli agenti si sono trovati a intervenire in una ... bsnews.it Brescia, minaccia i clienti di un bar con un bastone e aggredisce la polizia: arrestatoAll'interno di uno zaino che aveva con lui, è stato trovato un coltello a serramanico con una lama di 16 centimetri ... msn.com Fondazione Brescia Musei presenta il programma 2026 con esposizioni, restauri, digitalizzazione delle Collezioni, Teatro romano e iniziative tra Castello e Nuovo Eden, puntando su patrimonio, partecipazione e innovazione culturale. Leggi l'articolo sul sito di facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.