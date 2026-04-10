Terrore ai Tamburi | il pub in fiamme minaccia i balconi del palazzo

Nel pomeriggio di venerdì, un incendio ha coinvolto un pub situato in via Napoli nel quartiere Tamburi di Taranto. Le fiamme hanno provocato danni al locale e hanno raggiunto i balconi di un edificio vicino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Al momento non si conoscono le cause dell’incendio né eventuali persone coinvolte.

Un violento rogo ha scosso il cuore del quartiere Tamburi a Taranto nel pomeriggio di questo venerdì, quando le fiamme hanno investito un locale commerciale in via Napoli. Il fuoco, partito dall’interno di un pub situato al piano terra, si è propagato con una forza tale da colpire la facciata dell’edificio e raggiungere i balconi degli appartamenti sovrastanti, costringendo i residenti a vivere momenti di estremo terrore. L’intervento dei soccorsi tra rischi strutturali e salvezza dei residenti. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono dovute intervenire massicciamente per evitare che l’incendio, divampato con rapidità impressionante, distruggesse completamente l’intero stabile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore ai Tamburi: il pub in fiamme minaccia i balconi del palazzo Napoli, assalto ai tifosi del Chelsea nel pub dopo la partita: terrore ai baretti di ChiaiaPaura ieri sera a Napoli dopo la partita di Champions tra gli azzurri e il Chelsea. Tamburi, fuoco e scherma ai piedi del santuario di TorrepaduliDal laboratorio all’evento, una serata dedicata alla danza scherma salentina, nel solco del percorso del locale InfoPoint a tutela e salvaguardia...