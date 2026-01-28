Tamburi fuoco e scherma ai piedi del santuario di Torrepaduli

Giovedì sera, a Torrepaduli, la piazza di largo San Rocco si riempie di suoni e luci. Alle otto, la ronda torna a animare il paese con una serata dedicata a tamburi, fuoco e scherma. Organizzata dall’Odv Kairòs e dal locale InfoPoint, l’evento attira cittadini e visitatori, pronti a vivere un momento di cultura e tradizione sotto le stelle, ai piedi del santuario.

Dal laboratorio all’evento, una serata dedicata alla danza scherma salentina, nel solco del percorso del locale InfoPoint a tutela e salvaguardia della Ronda della Festa di San Rocco TORREPADULI (Ruffano) - Giovedì 29 gennaio, alle ore 20, in largo San Rocco a Torrepaduli, la ronda torna ad animare la piazza ai piedi del santuario, con una serata (a cura di Odv Kairòs e del locale InfoPoint) aperta alla comunità e dal titolo evocativo: “Tamburi, fuoco e scherma. il cerchio continua”. La serata rappresenta l’esito pubblico del laboratorio di Danza Scherma Salentina promosso dall’Infopoint Torrepaduli–Ruffano, condotto nelle scorse settimane da Davide Monaco, fondatore della compagnia di Scherma Salentina e ricercatore laureato in Storia delle tradizioni popolari, impegnato da oltre vent’anni nello studio, nella trasmissione e nella tutela di questa pratica rituale.🔗 Leggi su Lecceprima.it

