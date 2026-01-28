Tamburi fuoco e scherma ai piedi del santuario di Torrepaduli

Da lecceprima.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì sera, a Torrepaduli, la piazza di largo San Rocco si riempie di suoni e luci. Alle otto, la ronda torna a animare il paese con una serata dedicata a tamburi, fuoco e scherma. Organizzata dall’Odv Kairòs e dal locale InfoPoint, l’evento attira cittadini e visitatori, pronti a vivere un momento di cultura e tradizione sotto le stelle, ai piedi del santuario.

Dal laboratorio all’evento, una serata dedicata alla danza scherma salentina, nel solco del percorso del locale InfoPoint a tutela e salvaguardia della Ronda della Festa di San Rocco TORREPADULI (Ruffano) - Giovedì 29 gennaio, alle ore 20, in largo San Rocco a Torrepaduli, la ronda torna ad animare la piazza ai piedi del santuario, con una serata (a cura di Odv Kairòs e del locale InfoPoint) aperta alla comunità e dal titolo evocativo: “Tamburi, fuoco e scherma. il cerchio continua”. La serata rappresenta l’esito pubblico del laboratorio di Danza Scherma Salentina promosso dall’Infopoint Torrepaduli–Ruffano, condotto nelle scorse settimane da Davide Monaco, fondatore della compagnia di Scherma Salentina e ricercatore laureato in Storia delle tradizioni popolari, impegnato da oltre vent’anni nello studio, nella trasmissione e nella tutela di questa pratica rituale.🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

Approfondimenti su Torrepaduli Piazza

Scherma, Torre si ferma ai piedi del podio a Tunisi. Vince il francese Patrice

A Tunisi, durante il Grand Prix di sciabola maschile, Sebastien Patrice si è piazzato al secondo posto, fermandosi ai piedi del podio.

L'ultimo saluto a Vincenzo Zarri, il Papa: "Premuroso e paterno". Ora riposa nel santuario della Madonna del Fuoco

Forlì ha reso omaggio a Vincenzo Zarri, ex vescovo di Forlì-Bertinoro, scomparso recentemente.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Torrepaduli Piazza

Argomenti discussi: Tamburi, fuoco e scherma ai piedi del Santuario di Torrepaduli.

Tamburi, fuoco e scherma ai piedi del santuario di TorrepaduliDal laboratorio all’evento, una serata dedicata alla danza scherma salentina, nel solco del percorso del locale InfoPoint a tutela e salvaguardia della Ronda della Festa di San Rocco ... lecceprima.it

L'amico di Giovanni Tamburi: «Ero al Constellation con lui, ho visto il fuoco e ho urlato di uscire. Pensavo che fosse dietro di me ma l'ho aspettato e non è più arrivato»La voce stanca di chi negli ultimi due giorni ha dormito poco e male, che a volte si incrina quando si ritrova a ricordare l’inferno di quei momenti vissuti con altri suoi coetanei che, come lui, ... corrieredibologna.corriere.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.