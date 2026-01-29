Napoli assalto ai tifosi del Chelsea nel pub dopo la partita | terrore ai baretti di Chiaia

Paura a Napoli dopo la partita di Champions tra Napoli e Chelsea. Ieri sera, un gruppo di ultras teppisti ha assaltato il pub Bridge in via Chiaia. Le persone presenti sono scappate in fretta, alcuni sono rimasti feriti durante l’assalto. La polizia è arrivata sul posto poco dopo e sta indagando sull’accaduto. Nessuna delle vittime ha voluto commentare, ma la tensione resta alta in zona.

Paura ieri sera a Napoli dopo la partita di Champions tra gli azzurri e il Chelsea. Nella zona dei baretti di Chiaia un nutrito gruppi di ultras teppisti ha assaltato il pub Bridge in via.

