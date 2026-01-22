Terrore sul treno 17enne scappa dal rapinatore e cerca rifugio in stazione | l' uomo lo insegue e gli lancia pietre

Un giovane di 17 anni ha evitato un tentativo di rapina a bordo di un treno, riuscendo a scappare e a rifugiarsi in stazione. L’aggressore lo ha inseguito, lanciandogli pietre, ma il ragazzo è riuscito a far intervenire le forze dell’ordine, portando all’arresto dell’uomo. L’episodio evidenzia l’importanza della prontezza e della collaborazione con le autorità in situazioni di emergenza.

Scena da incubo sulla tratta Milano-Asso. Dopo aver provato a strappargli il telefono, il 31enne ha assediato il ragazzo prendendo a sassate la sala d'aspetto Ha provato a rapinarlo ma lui è riuscito a scappare, scendere dal treno e far arrestare il suo aggressore. Pomeriggio da incubo per un 17enne sulla linea ferroviaria Milano-Asso che attraversa la Brianza. Come riporta QuiComo, il ragazzo, classe 2008, stava studiando sul treno. Ad un certo punto, intorno alle 17, è stato avvicinato da un 31enne che ha provato a rubargli il cellulare. Il 17enne è riuscito a chiamare il 112 e nel giro di pochi minuti diverse pattuglie di carabinieri sono arrivate sul posto.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Incubo sul treno Milano-Asso: 17enne inseguito, si barrica in stazione, pietre contro la porta e carabinieri a sirene spiegateUn episodio di tensione si è verificato sulla tratta Milano-Asso, quando un ragazzo di 17 anni è stato avvicinato da un uomo intento a rapinarlo.

