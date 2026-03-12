Una sparatoria si è verificata in una sinagoga a West Bloomfield Township, nel Michigan, negli Stati Uniti. Un uomo armato è entrato nell'edificio e ha aperto il fuoco, provocando paura tra i presenti. Gli agenti di sicurezza presenti hanno reagito immediatamente e hanno ucciso l'aggressore. L'Fbi si trova sul luogo per le indagini.

Sparatoria all’interno di una sinagoga a West Bloomfield Township nello Stato del Michigan, negli Stati Uniti. Nello stesso complesso si trova anche una scuola ebraica. Sul posto è giunta la polizia e gli agenti federali dell’Fbi, a seguito di diverse segnalazioni riguardanti una persona armata nella struttura. Il sospettato è morto e non ci sarebbero feriti, ma al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli, se non che l’uomo che ha aperto il fuoco è stato ucciso dagli agenti della sicurezza. (X FOTO) – Notizie.com La Federazione ebraica di Detroit ha consigliato a tutte le organizzazioni ebraiche della zona di “ adottare il protocollo di lockout: nessuno deve entrare o uscire dal proprio edificio ”. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Terrore negli Stati Uniti, assaltata una sinagoga ebraica. L’Fbi sul posto: “Uomo armato ucciso dagli agenti di sicurezza”

