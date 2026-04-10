Nella notte a Palermo, nella borgata di Sferracavallo, si è verificata una sparatoria con un colpo di kalashnikov rivolto a un’autorimessa. Sono stati esplosi circa trenta colpi di fucile mitragliatore, senza che ci siano segnalazioni di feriti o danni rilevanti. La zona è stata messa sotto osservazione dalle forze dell'ordine, che stanno cercando di ricostruire l’accaduto.

AGI - Raffica di fucile mitragliatore contro una autorimessa. È successo ieri notte nella borgata marinara di Sferracavallo, località balneare di Palermo. Una utilitaria di colore nero si è fermata davanti all'autorimessa. Il passeggero è sceso e ha sparato una trentina di colpi con una mitragliatrice ak-47 Kalashnikov, prendendo di mira oltre al cancello, anche alcune automobili parcheggiate. Sarebbe stato colpito anche il gabbiotto dove si trovavano i custodi. Intervento della polizia e indagini. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia di stato del commissariato San Lorenzo. Le indagini sono seguite dagli investigatori della Squadra mobile di Palermo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Raffica di Kalashnikov a Palermo, 30 colpi contro autorimessa

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Gioia Tauro, proiettili di kalashnikov recapitati alla sindaca. Dopo la molotov lanciata contro gli uffici comunali nuovo gesto intimidatorio denunciato dalla prima cittadina che dice: "Vado avanti". https://www.rainews.it/tgr/calabria/video/2026/04/intimidazione-sin - facebook.com facebook

Sparati circa 30 colpi, poi la fuga su un’auto rubata. Danni a veicoli e struttura, colpi anche verso il gabbiotto dei custodi x.com