All’alba, sulla statale in Valle d’Itria, si è verificato un incidente che ha causato la chiusura temporanea della strada. I soccorsi sono intervenuti prontamente, con mezzi e personale sul posto. L’evento ha interrotto la calma mattutina della zona, solitamente tranquilla, lasciando spazio alle operazioni di soccorso e alle prime valutazioni dei danni.

La quiete dell’alba in Valle d’Itria è stata interrotta da un forte boato che ha rotto il silenzio tra i trulli e le campagne ancora immerse nella penombra. Intorno alle cinque del mattino, un incidente stradale di particolare rilievo si è verificato lungo la strada statale 172, nel tratto compreso tra Locorotondo e Alberobello, una delle arterie più trafficate e strategiche della zona. Nel sinistro sono rimasti coinvolti due veicoli e una motocicletta, con la carreggiata trasformata per diversi metri in un campo di detriti e lamiere. Secondo le prime informazioni raccolte dalle autorità intervenute, la dinamica avrebbe interessato in sequenza tre mezzi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Incidente spaventoso all’alba, statale chiusa. Soccorsi a sirene spiegate

Leggi anche: Incidente spaventoso sulla statale, code chilometriche. Soccorsi sul posto

Leggi anche: “Tutti morti”. Italia, incidente spaventoso all’alba: la scena agghiacciante davanti ai soccorsi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Crotone, incidente sulla Statale 106: quattro feriti, necessario l’elisoccorso - Il 28 novembre due gravi incidenti stradali sono stati registrati in Calabria, nelle province di Crotone e Cosenza. it.blastingnews.com

Incidente sulla statale 106 a Cosenza, scontro tra auto: morti due 20enni, altri 4 feriti. Traffico in tilt - Incidente questa mattina sulla statale Jonica, nel cosentino: due ragazzi di 20 anni, Chiara Garofalo e Antonio Graziadio, sono morti e altre 4 persone risultano ferite, di cui due in gravi condizioni ... fanpage.it