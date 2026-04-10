Terremoto in Campania dopo l’arresto di Gennaro Santamaria | l’imbarazzo e il silenzio del M5S

Un terremoto giudiziario ha scosso il panorama politico in Campania, coinvolgendo direttamente una figura chiave del movimento politico locale. Dopo l’arresto di una persona ritenuta vicina a questa realtà, si sono registrati momenti di imbarazzo e silenzio tra i rappresentanti del Movimento 5 Stelle. La notizia ha attirato l’attenzione degli ambienti politici e dei media, generando numerosi commenti e riflessioni sulla situazione attuale.

La cronaca politica campana viene scossa da un terremoto giudiziario che colpisce direttamente il cuore pulsante del cosiddetto campo largo. Una figura di primo piano, attiva nella definizione delle strategie programmatiche che hanno accompagnato la scalata elettorale di Roberto Fico alla presidenza della Regione, è finita al centro di una pesante indagine della Procura di Benevento. Le accuse mosse dagli inquirenti delineano un quadro di gestione del potere pubblico torbido, dove le decisioni amministrative sarebbero state mercanteggiate in cambio di ingenti somme di denaro. La notizia dell’arresto ha creato un immediato corto circuito all’interno della maggioranza, mettendo in crisi la narrazione improntata sulla legalità che il Movimento 5 Stelle ha sempre cercato di mantenere come vessillo identitario. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Terremoto in Campania dopo l’arresto di Gennaro Santamaria: l’imbarazzo e il silenzio del M5S Arresto di Gennaro Santamaria, i consiglieri: “Mastella prenda posizione”. Le reazioniTempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dei consiglieri Perifano, Fioretti, De Longis, De Lorenzo, Varricchio,... Comune di Benevento, arrestato il capo di gabinetto di Mastella: Gennaro Santamaria intascava una tangente da 4.000 euroIl dirigente del Comune, capo di gabinetto del sindaco Clemente Mastella, arrestato in flagranza. Argomenti più discussi: TERREMOTO AL COMUNE DI BENEVENTO. IN MANETTE IL CAPO DI GABINETTO DEL SINDACO MASTELLA; Ieri in Campania: terremoto al comune di Benevento, arrestato dirigente per concussione; Benevento, dirigente comunale resta in carcere per presunta concussione. https://www.tvsette.net/opposizione-comune-di-benevento-interrogazione-condotta-politico-istituzionale-dirigente-comune-benevento-gennaro-santamaria/ - facebook.com facebook