Comune di Benevento arrestato il capo di gabinetto di Mastella | Gennaro Santamaria intascava una tangente da 4.000 euro
Il capo di gabinetto del sindaco di Benevento è stato arrestato in flagranza di reato, con circa 4.000 euro in contanti sequestrati. Durante l’operazione sono stati trovati anche orologi di valore e altre mazzette di denaro. L’arresto è stato effettuato in un’operazione che ha portato alla cattura immediata del dirigente comunale.
Il dirigente del Comune, capo di gabinetto del sindaco Clemente Mastella, arrestato in flagranza. Sequestrate mazzette di banconote e e orologi di valore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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