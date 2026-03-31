Comune di Benevento arrestato il capo di gabinetto di Mastella | Gennaro Santamaria intascava una tangente da 4.000 euro

Il capo di gabinetto del sindaco di Benevento è stato arrestato in flagranza di reato, con circa 4.000 euro in contanti sequestrati. Durante l’operazione sono stati trovati anche orologi di valore e altre mazzette di denaro. L’arresto è stato effettuato in un’operazione che ha portato alla cattura immediata del dirigente comunale.