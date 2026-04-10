Terracina vendita di falsi E Marinella | sito sequestrato

Terracina, 10 aprile 2026 – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina hanno sequestrato un sito web che vendeva falsi prodotti con il marchio “E. Marinella”. Durante l’operazione, sono stati trovati e fermati alcuni soggetti coinvolti nella vendita online di articoli contraffatti. Il sequestro è avvenuto dopo una serie di indagini volte a contrastare il mercato di prodotti falsificati.

Terracina, 10 aprile 2026 – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, a seguito di attività di monitoraggio e analisi dei canali di intermediazione per la vendita di beni e servizi tramite piattaforme on-line, per il contrasto degli illeciti in materia di proprietà industriale e per la tutela del made in Italy, hanno individuato e sequestrato un sito internet che commercializzava prodotti contraffatti, tra cui sciarpe, cravatte e foulard che riproducevano la foggia e i segni distintivi registrati dal noto marchio “E.Marinella”. In particolare, personale della Compagnia di Terracina, nell’ambito della permanente... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In vendita prodotti contraffatti di un noto marchio: sito e-commerce sequestrato e oscuratoCommercializzava prodotti contraffatti, tra cui sciarpe, cravatte e foulard che riproducevano la foggia e i segni distintivi registrati dal noto...

Fatture false per oltre 2 milioni, sequestrato immobile ad una società di TerracinaTerracina, 10 febbraio 2026 – La guardia di finanza di Latina ha sequestrato un immobile del valore di un milione di euro a una società di Terracina...

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