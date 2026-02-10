Fatture false per oltre 2 milioni sequestrato immobile ad una società di Terracina

La Guardia di Finanza di Latina ha messo i sigilli a un immobile di un milione di euro appartenente a una società di Terracina. L’accusa è di aver emesso fatture false per oltre 2 milioni di euro, relative a operazioni inesistenti negli ultimi anni. Gli investigatori hanno scoperto il giro di documenti falsi e hanno deciso di sequestrare la proprietà per fermare l’evasione fiscale.

Terracina, 10 febbraio 2026 – La guardia di finanza di Latina ha sequestrato un immobile del valore di un milione di euro a una società di Terracina per aver utilizzato fatture per operazioni inesistenti per diverse annualità. L'azienda, attiva nel settore del vetro, tra il 2020 e il 2024 avrebbe emesso e utilizzato fatture per operazioni inesistenti per oltre 2 milioni di euro, realizzando così un'evasione d'imposta complessiva di imposte dirette sul reddito e iva quantificata in circa un milione di euro. Per questo è stato posto sotto sequestro un immobile a Sonnino, nella provincia pontina, ubicato all'interno di un intero complesso aziendale già sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale.

