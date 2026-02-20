Serie A3 sfida all' agguerrita Terni Volley Academy | la capolista Domotek vuole la vittoria

La Domotek, leader della Serie A3 Credem, si prepara a sfidare l’agguerrita Terni Volley Academy nell’ultima parte della stagione. Con sole tre giornate da giocare, la squadra cerca una vittoria per consolidare la posizione in classifica e alimentare la speranza di raggiungere i playoff. Il match si svolgerà al PalaCalafiore, dove i tifosi sono pronti a sostenere la squadra in questa fase cruciale. La partita rappresenta un momento decisivo per entrambe le formazioni.

Gli amaranto di mister Polimeni giocheranno sabato 21 febbraio, alle ore 18, al PalaCalafiore. La stella è, ovviamente, il seguitissimo Javier Martinez Sono rimaste solamente tre giornate al termine della stagione regolare. La Domotek capolista del raggruppamento blu della Serie A3 Credem non può permettersi passi falsi e vuole abbracciare il pubblico del PalaCalafiore. Orario inedito: gli amaranto di mister Polimeni giocheranno sabato 21 febbraio alle ore 18 al PalaCalafiore contro la Terni Volley Academy, team agguerrito e neopromossa. Domenica, invece, l’inseguitrice Bcc Tecbus Castellana Grotte giocherà in casa contro la Spie di Campobasso.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

A3 Blu - 7A 07/12 h 16:00 Terni Volley Academy - Domotek Reggio Calabria

