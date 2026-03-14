Catania Capitale italiana della cultura 2028 l' attesa sta per finire | il 18 marzo l' annuncio

Il 18 marzo il Ministro della Cultura annuncerà ufficialmente quale città sarà la Capitale italiana della Cultura 2028. L’evento si terrà in una cerimonia pubblica, e l’attesa da parte di cittadini e istituzioni sta per concludersi. La decisione finale sarà comunicata in quella data, chiudendo un lungo percorso di candidature e selezioni.

La Capitale italiana della Cultura 2028 sarà proclamata mercoledì 18 marzo dal Ministro della Cultura, Alessandro Giuli. L'annuncio sarà dato nel corso di una cerimonia ufficiale, che si terrà alle 11 nella Sala Spadolini del ministero di via del Collegio Romano, alla presenza della Giuria di selezione e dei rappresentanti delle dieci città candidate. Alla vincitrice sarà assegnato un contributo di un milione di euro, per attuare il programma culturale presentato nel dossier di candidatura. Il titolo di Capitale italiana della cultura - informa una nota - viene conferito dal Consiglio dei Ministri con propria Delibera, su proposta del Ministro Giuli che recepisce la raccomandazione della Giuria di selezione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Articoli correlati Capitale italiana della Cultura 2028, il 18 marzo la proclamazione ufficialeTempo di lettura: 2 minutiSi terrà mercoledì 18 marzo alle ore 11, presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura, la cerimonia ufficiale di... Capitale italiana Cultura 2028, il 18 marzo Giuli proclama la vincitriceTempo di lettura: 2 minutiLa Capitale italiana della Cultura 2028 sarà proclamata mercoledì 18 marzo dal Ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Una raccolta di contenuti su Catania Capitale Temi più discussi: La corsa di Catania a Capitale italiana della cultura 2028; Capitale della Cultura, un'occasione da cogliere per la città e per tutti i catanesi; Capitale italiana della Cultura 2028, la proclamazione il 18 marzo; Capitale italiana della Cultura. Il ministero anticipa la decisione. Cresce l’attesa per il verdetto. Capitale della Cultura 2028, Catania convince in audizione: in campo Fiorello e ParmitanoPresentato al Ministero il dossier Catania continua, con il sostegno della Regione e testimonial d’eccezione ... catania.liveuniversity.it Catania Continua: presentato a Roma il dossier per la Capitale della Cultura 2028Capitale Italiana della Cultura 2028: il sogno di Catania raccontato da Trantino, Parmitano, Fiorello e una comunità unita. catania.liveuniversity.it La corsa di Catania a Capitale italiana della cultura 2028. Cresce l'attesa per la proclamazione della città vincitrice da parte del ministro Giuli, in programma a Roma mercoledì prossimo. Il servizio di Letizia Vella x.com Catania è già capitale: delle rapine in banca I dati nazionali... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook