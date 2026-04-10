Il Museo Civico Baldassare Romano di Termini Imerese ha annunciato una nuova collaborazione con la Rete dei Musei Comunali della Sicilia, un progetto gestito da ANCI Sicilia. La rete comprende attualmente 234 musei e 101 comuni dell’isola. Questa partnership mira a favorire lo scambio di informazioni e risorse tra le istituzioni museali siciliane, rafforzando la rete regionale.

Il Museo Civico Baldassare Romano di Termini Imerese ha ufficialmente stretto un patto di collaborazione con la Rete dei Musei Comunali della Sicilia, un progetto coordinato da ANCI Sicilia che vede coinvolti attualmente 234 istituzioni museali e 101 comuni dell’isola. L’integrazione della struttura termitana in questo sistema mira a superare l’isolamento delle singole realtà locali per costruire un percorso culturale integrato che valorizzi le stratificazioni storiche del territorio. Un patrimonio millenario tra archeologia e scienze naturali. Situato nel centro storico di Termini Imerese, in Via Marco Tullio Cicerone, a breve distanza dalla Cattedrale e dai principali monumenti cittadini, il museo rappresenta un archivio vivente che spazia dalla preistoria all’epoca contemporanea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Termini Imerese: il tesoro del Baldassare Romano entra nella rete siciliana

Leggi anche: Maltempo, crollato parte del pontile Enel a Termini Imerese

Leggi anche: Ordine dei commercialisti di Palermo e Termini Imerese, s'insedia il nuovo Consiglio

Termini Imerese, maxi sequestro ambientale: sotto sigilli oltre 30mila mq di area industriale dismessaUn’operazione di ampia portata a tutela dell’ambiente è stata condotta lungo la fascia costiera di Termini Imerese, dove il personale militare della Guardia Costiera, su disposizione della Procura del ... esperonews.it

Tegola per imprese a Termini Imerese, pignorato incubatoreNuova tegola sulla zona industriale di Termini Imerese. Il Polo Meccatronica Valley ha ricevuto la visita del custode giudiziario che ha comunicato che in seguito a una procedura esecutiva è stato ... ansa.it