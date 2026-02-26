Ordine dei commercialisti di Palermo e Termini Imerese s' insedia il nuovo Consiglio

Gli esperti contabili resteranno in carica per il quadriennio 2026-2030. Tutti i nomi Alla presidenza è stato eletto Nicolò La Barbera. Completano l’ufficio di presidenza Debora Gagliardi (vicepresidente), Claudia Scuderi (segretario) e Santo Ferrarello (tesoriere). Del Consiglio fanno parte anche i consiglieri Fabrizio Abbate, Ignazio Capitelli, Antonella Ferraro, Cettina Martorana, Sabrina Musacchia, Simona Natoli, Leonardo Passarello, Francesco Pinelli, Angelo Salemi, Francesca Salemi e Cinthia Tarantino. Costituiti anche gli altri organi dell’Ordine. Il collegio dei revisori sarà presieduto da Valentina La Bruzzo, con Luca Orlando e Stefania Cottone membri effettivi, e Pietro Arlotta e Ignazio Riscili membri supplenti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Ordine dei commercialisti di Palermo, Nicolò La Barbera confermato alla presidenza

