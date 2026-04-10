Terminati gli interventi di riqualificazione a Marina Romea riapre l' isola ecologica

Dopo un periodo di lavori di riqualificazione, la stazione ecologica di via dei Salici a Marina Romea riapre mercoledì 15 aprile. Gli interventi hanno riguardato la riattivazione della struttura, che era stata chiusa temporaneamente per interventi di sistemazione e miglioramento. La riapertura della stazione ecologica permette nuovamente ai cittadini di conferire i rifiuti in modo più efficiente e ordinato.

Mercoledì 15 aprile, dopo importanti lavori di riqualificazione, a Marina Romea riapre la stazione ecologica di via dei Salici. Mentre a seguire, il 22 aprile sarà di nuovo operativa anche quella di via dello Stagnino a Roncalceci e nelle settimane successive anche quella di via Canale Pergami a. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Terminati i lavori di riqualificazione, riapre la stazione ecologica di Marina di RavennaDa lunedì prossimo torna operativo il centro di raccolta di Viale dei Mille a Marina di Ravenna e la settimana successiva quello di Viale Virgilio a... Terminati i lavori di riqualificazione, riapre la stazione ecologica di Lido AdrianoDa giovedì prossimo torna operativo il centro di raccolta di via Bonifica a Lido Adriano, riqualificato grazie ai fondi Pnrr Dopo gli importanti...