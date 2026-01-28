Highline Milano | tra arte e accessibilità ecco il nuovo polo culturale in Galleria Vittorio Emanuele II

Milano apre un nuovo spazio dedicato all’arte e alla cultura nella storica Galleria Vittorio Emanuele II. Il Highline Milano si prepara a diventare un punto di riferimento, offrendo accesso a mostre e iniziative per tutti. L’obiettivo è creare un luogo vivo, aperto e inclusivo, che si inserisca nel cuore della città, tra vetrine e caffè. La struttura è pronta e i lavori sono ormai conclusi: ora manca solo di vedere come verrà accolto dal pubblico.

Milano, 26 gennaio 2026 – Un nuovo polo culturale è pronto ad alzare il proprio sipario nel cuore pulsante del capoluogo lombardo. HIGHLINE Milano ha svelato al pubblico gli spazi inediti nella Galleria Vittorio Emanuele II. L’annuncio dell’apertura al pubblico, fissata per il 7 febbraio 2026, è stato dato ufficialmente alla presenza dell’assessore al Demanio del Comune di Milano Emmanuel Conte. E adesso da quella data, sarà possibile visitare percorsi e spazi completamente rinnovati, restituiti alla città dopo anni di chiusura grazie a un importante intervento di restauro conservativo. Miart, una trentesima edizione a suon di jazz: “Cerchiamo di inseguire il futuro” Il progetto, guidato da un team di giovani professionisti italiani under 35, ha riportato alla luce la sala storica sopra l’arco di ingresso e la grande terrazza panoramica, preservandone l’identità architettonica e rendendoli accessibili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Highline Milano: tra arte e accessibilità, ecco il nuovo polo culturale in Galleria Vittorio Emanuele II Approfondimenti su Galleria Vittorio Milano Lenovo realizza l’Albero di Natale della Galleria Vittorio Emanuele II per il Comune di Milano Capodanno a Milano blindato: massimo 4.500 persone in piazza Duomo e fuochi d’artificio vietati. Telecamere di sicurezza in Galleria Vittorio Emanuele II Il Capodanno a Milano sarà caratterizzato da misure di sicurezza rafforzate, con un massimo di 4. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Galleria Vittorio Milano Argomenti discussi: Volvo Studio Milano svela il programma culturale 2026; Milano in giornata: cosa vedere tra Duomo, Brera e Navigli senza correre; L'arte della stortezza. HIGHLINE Milano trasforma i tetti della Galleria in un polo culturaleA febbraio l’istituzione meneghina si riapre dall’alto: tornano i percorsi panoramici, apre per la prima volta la Sala degli Orologi e nasce un nuovo ArtSpace Milano avrà un nuovo polo culturale nel ... esquire.com Si terrà in un’ex fabbrica di profumi la prossima edizione fiera d’arte MEGA di MilanoTra il Naviglio Grande e la Barona, PROFUMO è l’ex complesso industriale che per più di mezzo secolo ha ospitato l’azienda Esperis. Qui si terrà la terza edizione di MEGA Art Fair, dal 15 al 19 aprile ... artribune.com Buongiorno Milano (foto andrea cherchi) facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.