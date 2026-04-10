Tep sottoscritto l' accordo per il rinnovo del contratto aziendale

Il 24 marzo, dopo un lungo periodo di negoziati, è stato firmato l’accordo per il rinnovo del contratto aziendale con TEP Spa. Le trattative si sono concluse dopo incontri e confronti con le rappresentanze sindacali e le assemblee dei lavoratori. Le sigle sindacali coinvolte sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa e Orsa territoriali.

Nella giornata del 24 marzo, dopo mesi di trattativa e confronto con TEP Spa, a seguito di molteplici momenti di riflessione con le lavoratrici e i lavoratori nelle assemblee sindacali, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa e Orsa territoriali hanno sottoscritto l’accordo per il rinnovo del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Sottoscritto l'accordo per il contratto integrativo aziendale della Fater: le novitàFater ha firmato l'accordo per il contratto integrativo aziendale assieme alle sigle sindacali in rappresentanza dei lavoratori con validità fino al... Siglato il rinnovo del contratto integrativo aziendale alla ParkerÈ stato siglato oggi, 18 febbraio, l’accordo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale alla Parker di Sant'Angelo di Piove di Sacco,...