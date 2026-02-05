Quello che non ho visto arrivare al circolo del tennis presentato il libro di Giorgio Perinetti

Questa mattina al Circolo del Tennis è stato presentato il nuovo libro di Giorgio Perinetti, intitolato “Quello che non ho visto arrivare”. Lo ha scritto insieme al giornalista Michele Pennetti. La sala era piena di tifosi e appassionati di sport, curiosi di scoprire i retroscena e le storie raccontate dall’ex direttore sportivo. È stato un momento informale, senza troppi giri di parole, dove Perinetti ha condiviso alcuni dettagli sul suo percorso e sui momenti più difficili della sua carriera.

Tempo di lettura: 2 minuti di Gianluca Veluscek Presentato al Circolo del Tennis "Quello che non ho visto arrivare" testo scritto dal direttore sportivo Giorgio Perinetti con il giornalista Michele Pennetti. Denso di ricordi ed emozioni, le pagine narrano una tragedia, di una figlia che muore e di un padre che non si accorge di quanto le sta accadendo, se non quando tutto è ormai inevitabilmente compiuto. Allora nascono mille domande su quello che non ha visto arrivare, su ciò che poteva fare e non ha fatto. Trovando come unica risposta quella di dedicarle un libro, scritto con toni duri e forti, non tanto (o non solo) per ricordarla, ma soprattutto per aiutare altre ragazze ad uscire dal trappola subdola dell' anoressia nervosa e salvarsi.

