Tempo stabile in Veneto nel weekend | atteso per lunedì il ritorno della pioggia

Nel fine settimana, il Veneto manterrà condizioni di tempo stabile, con giornate prevalentemente soleggiate e temperature elevate rispetto alla media stagionale. L’anticiclone continuerà a influenzare il clima nella regione fino a domenica, senza precipitazioni significative. Tuttavia, le previsioni indicano che da lunedì torneranno le piogge, interrompendo questa fase di tempo asciutto.

«Fino alla fine della settimana l’anticiclone continuerà a favorire condizioni di stabilità sul Veneto, con tempo in prevalenza soleggiato e temperature elevate per il periodo. Domenica sarà la giornata più calda: a Verona le massime raggiungeranno i 23°C, a Padova 21°C, a Treviso 22°C, a Vicenza. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Due giorni di bel tempo, poi nel weekend è atteso un nuovo peggioramentoTempo generalmente stabile sulla nostra regione tra oggi e domani, per la rimonta dell’alta pressione sull’Europa centrale.

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TGR Meteo | Veneto | 3 novembre 2025

Temi più discussi: Meteo Veneto: Pasqua 2026 con tempo stabile e soleggiato; Previsioni meteo Veneto, pressione in aumento: tempo stabile e temperature in rialzo fino a lunedì; Meteo Veneto: settimana stabile e mite dopo Pasqua, poi lieve calo termico; Meteo Veneto – Da domani pioggia.

Meteo Veneto: settimana stabile e mite dopo Pasqua, poi lieve calo termicoAnticiclone protagonista fino a metà settimana; da mercoledì aria più fresca e qualche nube in più, ma senza piogge ... vicenzatoday.it

Ancora aria fredda sul Veneto, ma le temperature dovrebbero alzarsi per Pasqua«Un nuovo fronte freddo in discesa dal Nord Europa raggiungerà il Veneto nella serata di oggi, lunedì, dando luogo a qualche veloce piovasco. Martedì scivolerà rapidamente verso sud, favorendo una gio ... veronasera.it

SICILIA: SOLE E CLIMA PRIMAVERILE SU TUTTA L’ISOLA! Tempo stabile e soleggiato grazie all’alta pressione: cieli sereni o poco nuvolosi su coste e zone interne. Temperature in aumento, con valori gradevoli tra i 20 e i 23°C in molte pr - facebook.com facebook

insiste l'anticiclone e mantiene tempo stabile e soleggiato. Si avvicina però una perturbazione, che da domenica porterà un aumento della nuvolosità. x.com