Tempo stabile e mite nel week end ma domenica torna la pioggia | le previsioni

Nel fine settimana, il tempo nel novarese e nel Vco sarà generalmente stabile e con temperature miti, anche se non mancheranno alcune ore di nuvole. Tuttavia, domenica è prevista una nuova ondata di pioggia che interesserà queste zone, alterando le condizioni meteo. Le previsioni indicano che il weekend si manterrà senza particolari variazioni fino a domenica, quando il maltempo tornerà a influenzare il territorio.

Atteso bel tempo, ma non sempre soleggiato, nel fine settimana. Le previsioni di 3B Meteo per il novarese e il Vco Sarà un week end caratterizzato da tempo stabile e mite, anche se non sempre soleggiato, quello in arrivo nel novarese e nel Vco. Secondo le previsioni del meteorologo di 3B Meteo Lorenzo Badellino, infatti, "l'anticiclone continua a proteggere l'Europa centro-meridionale, favorendo condizioni di stabilità anche sul Piemonte. Tuttavia, il tempo non sarà del tutto soleggiato e anche nei prossimi giorni il sole incontrerà qualche ostacolo". Venerdì, un fronte in risalita dal Mediterraneo determinerà addensamenti anche compatti sulle Alpi occidentali al confine con la Francia, con la possibilità, al mattino, di qualche fiocco di neve oltre i 1. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

