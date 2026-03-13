Padel la tecnologia made in Italy che riduce le vibrazioni del 30%

Il padel sta conquistando sempre più appassionati in Europa e in Italia, con un rapido aumento di praticanti e strutture dedicate. Recentemente, una tecnologia italiana ha permesso di ridurre le vibrazioni delle racchette del 30 per cento, migliorando l’esperienza di gioco. Questa innovazione si sta diffondendo tra gli atleti e gli amatori, contribuendo a rendere il sport ancora più accessibile e confortevole.

Il padel è diventato, negli ultimi anni, uno dei fenomeni sportivi più apprezzati del panorama europeo. Nato in Messico negli anni Sessanta e diventato popolare in Spagna e Argentina, oggi è uno degli sport a più rapida crescita anche in Italia. I numeri raccontano bene questa trasformazione: circa 1,5 milioni di giocatori nel nostro Paese, 20 milioni in Europa e oltre 35 milioni nel mondo. Una diffusione che continua a crescere grazie alla facilità di apprendimento e alla dimensione sociale del gioco. Ma insieme all’aumento dei giocatori emerge anche un altro dato. Con il moltiplicarsi delle ore trascorse in campo aumentano gli infortuni da sovraccarico dell’arto superiore, in particolare a polso, gomito e spalla. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Padel, la tecnologia made in Italy che riduce le vibrazioni del 30% Articoli correlati Tecnologia, nuovo chip made in Italy: riduce tempi di calcolo e consumi energeticiAccelerare l’elaborazione di grandi quantità di dati riducendo drasticamente i consumi energetici: è questo l’obiettivo del nuovo chip sviluppato nei... KP31: il pickup diesel ibrido che riduce consumi e vibrazioni del 30%Chery sta per rivoluzionare il mercato dei pickup con il KP31, il primo veicolo di questo tipo al mondo ad adottare un sistema diesel ibrido plug-in. Una raccolta di contenuti su Padel la tecnologia made in Italy che... Argomenti discussi: Floky, la PMI bresciana che azzera le vibrazioni nel padel con un manicotto biomeccanico. Padel, la tecnologia made in Italy che riduce le vibrazioni del 30%Il padel cresce ma aumentano anche gli infortuni a gomito e spalla. Una tecnologia italiana riduce le vibrazioni del 30% e cambia la prevenzione. panorama.it La scienza nel padel per ridurre vibrazioni e infortuniLa PMI innovativa bresciana - Floky - è la prima azienda al mondo ad aver creato e brevettato No Strain Evolutionn un manicotto biomeccanico su tessuto che riduce del 30% le vibrazioni sul braccio gen ... corrieredellosport.it