Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Giovedì 16 e domenica 19 aprile il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno ospita un nuovo allestimento de "Il Trovatore", opera in quattro atti di Giuseppe Verdi. L'istituzione culturale campana propone una produzione autonoma del dramma ottocentesco, affidata alla direzione musicale di Leonardo Sini e alle scelte registiche di Pierfrancesco Maestrini. L'esecuzione musicale è sostenuta dall'Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno e dal Coro del Teatro dell'Opera cittadino, quest'ultimo preparato dal maestro Francesco Aliberti. L'impianto visivo dello spettacolo porta la firma di Alfredo Troisi, al quale è stata affidata la progettazione integrale delle scenografie e dei costumi di scena. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Stagione lirica: al Teatro Verdi di Salerno debutta il nuovo allestimento de "Il Trovatore"

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