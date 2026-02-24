La stagione lirica Si parte con Il Trovatore

Il debutto della stagione lirica 2026 si deve all’Associazione Grande Lirica Umbria, che ha deciso di riproporre Il Trovatore per attirare il pubblico locale. La scelta mira a valorizzare il patrimonio operistico e a coinvolgere giovani appassionati, con una produzione curata nei dettagli. La serata vedrà la partecipazione di artisti professionisti e un’orchestra di rilievo, offrendo un evento di alta qualità al pubblico degli appassionati di musica classica.

Tutto pronto per l'inaugurazione della stagione lirica 2026 organizzata dall'Associazione Grande Lirica Umbria con l'ambizione e la volontà di riportare stabilmente l'opera lirica nei teatri umbri, promuovendo produzioni di qualità, collaborazioni con orchestre e artisti professionisti e iniziative di carattere divulgativo. Il primo atto va in scena questo venerdì 27 febbraio alle 20 all'Auditorium San Domenico di Foligno con "Il Trovatore" di Verdi, proposto in versione opera-raccontata. Si tratta cioè di una selezione in forma di concerto con la voce narrante di Mario Menicagli, interpretata dai solisti e dall'Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno "Massimo De Bernart" diretta da Paolo Ponziano Ciardi.