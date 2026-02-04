Dalle stelle alla vita | la scienza a Grottaferrata

Nella piccola città di Grottaferrata, si svolge un ciclo di conferenze dedicato all’astrobiologia e alla ricerca di vita nello spazio. Ricercatori e appassionati si riuniscono per ascoltare gli ultimi aggiornamenti e scoprire come la scienza cerca di rispondere a una delle domande più grandi: siamo davvero soli nell’universo? Gli incontri attirano un pubblico curioso e motivato, pronto a conoscere le ultime scoperte e le teorie più avanzate in questo campo.

Cosa: Un ciclo di conferenze scientifiche e divulgative dedicate all'astrobiologia e alla ricerca di vita nel cosmo.. Dove e Quando: Presso il Polo Universitario di Grottaferrata (RM), dal 13 febbraio al 28 marzo 2026.. Perché: Per esplorare le frontiere della conoscenza umana, dalla nascita delle prime cellule alla ricerca di civiltà extraterrestri con esperti internazionali.. L'umanità, sin dai suoi albori, ha rivolto lo sguardo alla volta celeste ponendosi domande fondamentali sulla propria origine e sulla solitudine nel cosmo. Oggi, quelle che un tempo erano riflessioni puramente filosofiche o mitologiche hanno trovato una casa nella scienza moderna, e più specificamente nell' astrobiologia.

