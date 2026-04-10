Teatro e non solo alla Scuola primaria Novelli

Sabato 28 marzo, gli studenti della scuola primaria Novelli hanno presentato uno spettacolo teatrale intitolato

CEP: Costruire Emozioni Positive. Questo il titolo del lavoro che i bambini e le bambine del della scuola Novelli hanno messo in scena sabato 28 marzo a conclusione del laboratorio di teatro realizzato con la compagnia teatrale La Ribalta e il contributo del Piano Estate (Programma Nazionale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Mobilità, docente di scuola primaria può chiedere passaggio di ruolo alla secondaria ma deve scegliere solo un grado anche se l’abilitazione è accorpataLa domanda di passaggio di ruolo può essere presentata per un solo grado di istruzione anche se il docente possiede i requisiti per gradi diversi.

"Sicurezza a rischio davanti alla scuola primaria"Sosta selvaggia, divieti di transito ignorati e, soprattutto, l’assenza dei volontari che fino a poco tempo fa garantivano la sicurezza dei piccoli...

Temi più discussi: Arte, musica e diritti civili tra emozione e partecipazione; Oper’Arte 2026 - Rita e la pianta dei cappelli; Miracolo a Milano: la città non è un film; Pinocchio è un atto politico.

Teatro e cinema a scuola contro il disagio giovanile: via al bandoLa Fondazione CR Firenze invita le organizzazioni non profit a partecipare all’iniziativa che promuove laboratori gratuiti nelle secondarie di primo e secondo grado Firenze, 4 settembre 2025 - Il ... lanazione.it

Teatro a scuola, INDIRE avvia un’indagine: questionario aperto fino al 31 luglioÈ già in corso e proseguirà fino al 31 luglio 2026 l’indagine nazionale promossa da INDIRE sul ruolo del teatro nei percorsi scolastici italiani. orizzontescuola.it

Nella splendida cornice del Teatro Romano di Benevento i 174 anni della Polizia di Stato. - facebook.com facebook

Riapre il Teatro San Filippo dell'Aquila, ecco come x.com