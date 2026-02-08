Sicurezza a rischio davanti alla scuola primaria

La sicurezza davanti alla scuola primaria è di nuovo in crisi. Questa mattina, auto in sosta selvaggia bloccano l’accesso, mentre i divieti di transito vengono regolarmente ignorati. La presenza dei volontari, che in passato aiutavano a controllare il traffico e a proteggere i bambini, è ormai assente da settimane. La situazione mette in allarme genitori e residenti, che chiedono interventi immediati per garantire un ingresso sicuro agli studenti.

Sosta selvaggia, divieti di transito ignorati e, soprattutto, l’assenza dei volontari che fino a poco tempo fa garantivano la sicurezza dei piccoli alunni. È un quadro preoccupante quello descritto dai consiglieri comunali di Savignano sul Rubicone della lista civica ’Coraggio Savignano Cambia’. La consigliera Chiara Magnani ha raccolto e dà voce all’esasperazione dei genitori della scuola primaria Aldo Moro nel quartiere Cesare, il più popoloso della città. Secondo quanto riferito dai consiglieri comunali Chiara Magnani e Andrea Palermo, la situazione in via Fratelli Bandiera è drasticamente peggiorata con il rientro dalle vacanze natalizie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Sicurezza a rischio davanti alla scuola primaria" Approfondimenti su Sicurezza Scuola Con l'auto davanti alla scuola, alla primaria Toti spuntano i fittoni per garantire la sicurezza Poche iscrizioni, Scuola primaria a rischio: appello del Sindaco Il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, ha scritto ai genitori dei bambini che devono ancora iscriversi alla prima elementare. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Sicurezza Scuola Argomenti discussi: Sicurezza a rischio davanti alla scuola primaria; Esercito davanti alla Stazione: al via i controlli notturni, ma restano le ombre sulla sicurezza del quartiere - FoggiaToday; Pacchetto sicurezza, Petrelli: (Ucpi): perplessità su decretazione d’urgenza; Cultura, lavoratori in presidio davanti a Palazzo Reale: Organici ridotti fino al 50%, servizi a rischio. Sicurezza a rischio davanti alla scuola primariaSosta selvaggia, divieti di transito ignorati e, soprattutto, l’assenza dei volontari che fino a poco tempo fa garantivano la ... msn.com Avvocata, sicurezza a rischio davanti alla scuola Oberdan: l’appello alla II MunicipalitàL’appello al quartiere Avvocata, appartenente alla II Municipalità, torna al centro dell’attenzione per una problematica che riguarda da vicino la sicurezza dei più piccoli. All’uscita della scuola ... ilmattino.it Guida alla sicurezza in montagna: perché i pendii sopra i 30° sono a rischio valanghe e come riconoscere le insidie degli strati deboli nascosti. facebook Allarme @ANBI_Nazionale, sicurezza idrogeologica messa a rischio da un malaffare criminale x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.