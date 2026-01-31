A Milano, la morte di Abderrahim Mansouri ha riacceso le proteste tra i giovani stranieri. L’uomo di 28 anni, di origine marocchina, è stato ucciso durante un controllo antidroga a Rogoredo. Dopo aver puntato una pistola a salve contro un poliziotto, è stato colpito. La vicenda ha scatenato reazioni in tutta la Lombardia, dove si mescolano spesso il tema del razzismo e quello della criminalità.

Il caso di Abderrahim Mansouri, uomo di 28 anni di origine marocchina, ucciso da un poliziotto a Rogoredo, alla periferia sud di Milano, durante un controllo antidroga e dopo aver puntato una pistola a salve contro l’agente, ha scatenato la protesta dei giovani stranieri residenti in città, ma anche in tutta la Lombardia, dove il tema del razzismo spesso si mescola a quello della criminalità e viceversa. Se ne parla anche a Dritto e Rovescio, salotto d’approfondimento di Rete 4, in onda in prima serata con la conduzione di Paolo Del Debbio. Da Cremona, l’inviato del programma chiede a uno dei ragazzi in protesta: “Il fatto che avesse una pistola in mano non contava nell’esito tragico della vicenda?”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Dritto e rovescio, Del Debbio spiana il maranza: "Dopo una serie di c***te così..."

Approfondimenti su Rogoredo Uccisione

In questa puntata di “Dritto e Rovescio”, condotto da Paolo Del Debbio su Rete4, si analizza l’episodio di aggressione a un quindicenne a Milano, avvenuto in zona Bicocca mentre difendeva un amico.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Rogoredo Uccisione

Argomenti discussi: Dritto e rovescio: Puntata del 22 gennaio Video; Dritto e rovescio: Puntata del 29 gennaio Video; Dritto e Rovescio, i temi e ospiti di stasera (22 gennaio): in studio Giuseppe Conte; Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio con Conte commenta il discorso di Trump a Davos.

Crans Montana, scontro tv a Dritto e Rovescio fra Del Debbio e l'ex senatore svizzeroLa strage di capodanno avvenuta nel locale svizzero Le Constellation di Crans Montana continua a indignare e far discutere. Il ... iltempo.it

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervista il ministro Minniti sui temi della sicurezza e dell’immigrazione alla luce dei tragici fatti di MilanoOggi 29 gennaio 2026 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio . Os ... affaritaliani.it

Ospite della trasmissione Dritto e rovescio, il municipale luganese è finito nel centro di un (ennesimo) battibecco televisivo a tema Crans-Montana. Guarda il Video - facebook.com facebook

Dritto e rovescio, la stoccata di Cruciani: "Il poliziotto ha fatto bene" x.com