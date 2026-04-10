Domenica 15 marzo 2026, il centro storico di Taurasi ospiterà la sedicesima edizione della Disfida del Soffritto di Maiale, una competizione tra quindici comunità. La manifestazione prevede che i partecipanti preparino e presentino le proprie ricette a base di soffritto, coinvolgendo diverse realtà locali. La gara si svolgerà in un ambiente all’aperto nel cuore del paese, attirando visitatori e appassionati della tradizione culinaria.

Domenica 15 marzo 2026, il centro storico di Taurasi si trasformerà nel palcoscenico della XVI edizione della Disfida del Soffritto di Maiale. L’evento, organizzato dalla Condotta Slow Food Irpinia Colline dell’Ufita e Taurasi APS, porterà in piazza 15 comunità gastronomiche per una competizione basata sulla ricetta tradizionale del ’o suffritt, una zuppa di frattaglie di maiale composta da polmone, cuore, milza, trachea e fegato. Identità territoriale tra sfide culinarie e presidi Slow Food. La competizione non è una semplice gara, ma un confronto tra interpretazioni locali che utilizzano il caularo come strumento di sfida. Le preparazioni saranno sottoposte al giudizio di una giuria tecnica e alla valutazione della giuria popolare, che avrà il compito di degustare i piatti e votare per decretare il vincitore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taurasi, sfida culinaria tra 15 comunità: torna la Disfida del Soffritto

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