A Taurasi la XVI Disfida del Soffritto di Maiale
Il 15 marzo 2026 a Taurasi si terrà la XVI Disfida del Soffritto di Maiale, un evento enogastronomico che mette in mostra una delle specialità più radicate nella cultura contadina irpina. La manifestazione coinvolge diverse squadre che si sfidano nella preparazione del piatto tradizionale, attirando appassionati e operatori del settore provenienti da tutta la regione. La giornata prevede anche degustazioni e momenti di confronto tra gli espositori.
Il 15 marzo 2026 Taurasi ospiterà la XVI edizione della Disfida del Soffritto di Maiale, prestigioso evento enogastronomico che celebra una delle preparazioni più identitarie della tradizione contadina irpina. La manifestazione è promossa da Slow Food Condotta Irpinia Colline dell'Ufita e Taurasi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
