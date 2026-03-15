Grottaminarda trionfa alla Disfida del Soffritto 2026

Grottaminarda si aggiudica per la seconda volta la vittoria alla "Disfida del Soffritto di Maiale" che si è tenuta oggi presso il Castello Marchionale di Taurasi (la prima vittoria nel 2019 a Flumeri). La Giuria tecnica, presieduta dal giornalista Luciano Pignataro, ha decretato il Soffritto di Maiale della Comunità Slow Food di Grottaminarda il migliore di questa XVI edizione. «Un grande grazie a tutta la squadra per l'impegno in questa disfida ma soprattutto per l'impegno che mettono tutti i giorni nel proprio lavoro per rappresentare l'eccellenza – conclude il Sindaco, Marcantonio Spera – sono il nostro orgoglio e sarà un orgoglio ospitare un'iniziativa che rappresenta una vera e propria rievocazione degli antichi riti della nostra civiltà contadina. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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