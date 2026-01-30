La Giunta di Milano ha approvato ufficialmente l’uso dei taser per i vigili urbani. Dopo sei mesi di sperimentazione, il regolamento è stato modificato e ora i ghisa potranno portare le pistole a impulsi elettrici in servizio. La decisione arriva a pochi mesi dalla fine della prova, segnando un passo importante per la sicurezza e i controlli in città.

Milano, 30 gennaio 2026 – Taser alla polizia locale, ci siamo. Terminata la sperimentazione di sei mesi a fine 2025, ieri la Giunta ha dato il via libera alla modifica del Regolamento del corpo per inserire la pistola a impulsi elettrici nella dotazione dei ghisa. Ora manca solo l’ultimo ok del Consiglio. Il percorso è entrato nel vivo il 2 agosto 2024, quando la Giunta ha avviato l’iter per la sperimentazione, partita lo scorso primo luglio. La selezione . Come si legge nella relazione tecnica del comandante Gianluca Mirabelli, "il Corpo si è dotato complessivamente di sei taser" della Axon Enterprise Italia: il personale “individuato e avviato alla formazione è stato selezionato tra quello destinato al pronto impiego operativo dell’Unità Radiomobile ( 43, ndr ), il personale delegato dell’armeria del Comando ( 3, ndr ) e alcuni istruttori di tiro e tecniche operative del Corpo ( 4, ndr )”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Taser, svolta definitiva in Comune: entrerà nella dotazione dei ghisa, arriva il via libera della Giunta dopo 6 mesi di sperimentazione

Approfondimenti su Taser Milano

Il Comune di Casalpusterlengo ha potenziato la dotazione tecnologica della Polizia locale, acquistando taser, dash cam, bodycam, e altri strumenti avanzati.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Taser Milano

Argomenti discussi: Taser, svolta definitiva in Comune: entrerà nella dotazione dei ghisa, arriva il via libera della Giunta dopo 6 mesi di sperimentazione.

Taser, svolta definitiva in Comune: entrerà nella dotazione dei ghisa, arriva il via libera della Giunta dopo 6 mesi di sperimentazionePer l’adozione definitiva manca solo il via libera del Consiglio comunale. L’iter sperimentale era partito nell’agosto 2024 ... ilgiorno.it

PUGLIA, PIANO SHOCK CONTRO LE LISTE D'ATTESA: AMBULATORI APERTI ANCHE DI NOTTE La sanità pugliese tenta la svolta per risolvere l'annosa piaga delle attese infinite. Il governatore Antonio Decaro ha tracciato la rotta: 18 mesi di tempo per az - facebook.com facebook